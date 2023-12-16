В Геленджике завершают строительство парка на площади 11 гектаров

Работы по обустройству парка на Тонком Мысе курорта планируется закончить до конца года.

«На Тонком Мысе, на площади 11 гектаров, где ранее был пустырь, уже выполнили большой объем работ. Обустроили три входные группы, прогулочную, спортивную и детскую зоны», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

В парке рабочие завершают бетонирование дорожек, устройство систем освещения, отделку площадки амфитеатра и укладку каменной плитки у главного входа. Уже подключили фонтаны, проводится озеленение.

Работы по обустройству парка стартовали в марте. По словам подрядчика, парк будет готов до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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