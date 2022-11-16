В Геленджике зацвели крокусы и мушмула

Видео канала «Кубань 24»

Обычно мушмула цветет весной, а осенью до первых заморозков вызревают ее плоды. Ноябрьское цветение удивило садоводов, но порадовало насекомых.

Плоды мушмулы — отличный источник кальция, магния, железа, а особенно калия и витамина С.

Также в городе-курорте зацвели крокусы прекрасные. Для них это обычное явление, ведь сорт предпочитает позднюю осень. Но крокусы радуют своей красотой недолго. Поэтому сейчас для гостей и жителей Геленджика как раз самое время отложить дела и отправиться на прогулку в лес.

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