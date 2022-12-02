Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Геленджике загорелся цех по изготовлению кованых изделий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zagorelsya-tseh-po-izgotovleniyu-kovanyh-izdelij
Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте сообщили вечером 1 декабря в соцсетях. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

По сообщению спасателей, пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы ликвидировать пламя. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
  4. В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
  5. В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
  6. В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях