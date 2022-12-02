В Геленджике загорелся цех по изготовлению кованых изделий

Об инциденте сообщили вечером 1 декабря в соцсетях. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

По сообщению спасателей, пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы ликвидировать пламя. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров.