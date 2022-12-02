В Геленджике загорелся цех по изготовлению кованых изделий
Происшествия
02.12.2022 10:04
Об инциденте сообщили вечером 1 декабря в соцсетях. Площадь возгорания составила 25 кв. м.
По сообщению спасателей, пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы ликвидировать пламя. Пострадавших нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров.
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