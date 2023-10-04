В Геленджике загорелась квартира в мансарде многоэтажки

Сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном доме на улице Островского поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 4 октября в 9:00.

В 9:06 пожарные подразделения прибыли на место и установили, что пожар произошел на 6 этаже.

В 9:49 возгорание локализовали, в 9:49 — ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 30 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар произошел в мансардном этаже многоквартирного жилого дома.

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