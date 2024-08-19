В Геленджике задержали приезжего, укравшего у соседа портмоне с 70 тыс. рублей

В полицию с сообщением о краже обратился приезжий из Ульяновска, который жил в одном из гостевых домов в Кабардинке.

По словам заявителя, у него из комнаты украли портмоне с наличными деньгами, в сумме 70 тыс. рублей.

Правоохранители установили причастность к краже 53-летнего приезжего из Ставропольского края, который жил в одной комнате с обратившимся и работал с ним. Полицейские задержали подозреваемого в селе Кабардинка. Часть денег он уже успел потратить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ОМВД России по Геленджику.

Читайте также: в Воронеже 18-летняя девушка обокрала пенсионерку и уехала с любовником в Сочи