В Геленджике задержали находившегося в розыске мужчину, спящего на лавочке

Сотрудники Росгвардии заметили спящего на улице мужчину во время патрулирования улицы Революционной и решили проверить, в порядке ли он.

Выяснилось, что это 40-летний житель Омской области, который больше месяца находился в федеральном розыске.

После проверки росгвардейцы узнали, что мужчину в Омской области разыскивали правоохранители по обвинению в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Разыскиваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

