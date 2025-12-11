В Геленджике задержали находившегося в розыске мужчину, спящего на лавочке
Сотрудники Росгвардии заметили спящего на улице мужчину во время патрулирования улицы Революционной и решили проверить, в порядке ли он.
Выяснилось, что это 40-летний житель Омской области, который больше месяца находился в федеральном розыске.
После проверки росгвардейцы узнали, что мужчину в Омской области разыскивали правоохранители по обвинению в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.
Разыскиваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
