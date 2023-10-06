В Геленджике задержали мужчину, подозреваемого в развращении подростка

В конце сентября 48-летний житель Санкт-Петербурга совершил противоправные действия в отношении 16-летнего подростка.

На него завели уголовное дело за развратные действия по ч. ст. 135 УК РФ. Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Он был с поселке Архипо-Осиповка. Оперативники уголовного розыска приехали в Геленджик из Санкт-Петербурга для его задержания.

Мужчину доставили в северную столицу и передали следователям для дальнейшего расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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