В Геленджике взорвали авиабомбу, найденную в горном ручье

Местный житель отправился на прогулку по лесу около села Марьина Роща и заметил в ручье подозрительный предмет.

Он сообщил о нем в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 50-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50.

Специалисты вывезли найденную бомбу в карьер и уничтожили ее с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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