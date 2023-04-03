В Геленджике взорвали авиабомбу, найденную в горном ручье
Происшествия
03.04.2023 14:29
Местный житель отправился на прогулку по лесу около села Марьина Роща и заметил в ручье подозрительный предмет.
Он сообщил о нем в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 50-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50.
Специалисты вывезли найденную бомбу в карьер и уничтожили ее с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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