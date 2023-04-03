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В Геленджике взорвали авиабомбу, найденную в горном ручье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-vzorvali-aviabombu-najdennuyu-v-gornoj-ruche
Видео пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Местный житель отправился на прогулку по лесу около села Марьина Роща и заметил в ручье подозрительный предмет.

Он сообщил о нем в правоохранительные органы. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 50-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-50.

Специалисты вывезли найденную бомбу в карьер и уничтожили ее с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске взорвали найденную на улице немецкую авиабомбу. Взрывоопасный предмет обнаружили утром 14 марта районе пересечения улиц Южной и проспекта Ленина.

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