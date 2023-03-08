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В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-vystroilas-ogromnaya-ochered-pered-vhodom-v-safari-park
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Фото газеты "Прибой"

Большое скопление людей возле входа в Сафари-парк заметили 8 марта. Судя по кадрам, своей очереди там ожидало более 1,5 тыс. человек.

Ажиотаж с посещением Сафари-парка 8 марта вероятней всего связан с действующей акций — до 12 марта все женщины могут бесплатно посетить парк и проехать на канатной дороге.

Подарочные сертификаты на бесплатный проход женщины могут получить в Кассе у входа, сообщает Сафари-парк Геленджика.

Читайте также: в Сочи девушкам начали дарить тюльпаны в общественном транспорте. Акция «Дарите женщинам цветы» стартовала на курорте рано утром 8 марта в честь Международного женского дня.

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