В Геленджике возобновят работу автобусы, следующие в Криницу и Бетту

Автобусы № 106 снова начнут курсировать на маршруте с 25 января. Они будут отправляться в пригородные населенные пункты со «старого» вокзала на улице Ленина.

Из Геленджика в Бетту автобусы будут выходить в 9:00, 13:20 и 17:10, из Михайловского перевала в 9:30, 13:50 и 17:40, из Пшады в 9:45, 14:05 и 17:55.

Из Бетты в Геленджик маршрут № 106 будет отправляться в 7:30, 10:30 и 15:15, из Пшады в 8:00, 11:00 и 15:45, из Михайловского перевала в 8:15, 11:15 и 16:00, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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