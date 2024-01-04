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Реверсивное движение ввели на трассе М-4 «Дон» в Геленджике, где сошел оползень

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reversivnoe-dvizhenie-vveli-na-trasse-m-4-don-v-gelendzhike-gde-soshel-opolzen
Реверсивное движение ввели на трассе М-4 «Дон» в Геленджике, где сошел оползень
Фото Госавтоинспекция Кубани

Горные породы после сильных дождей обрушились на проезжую часть на 1492 км федеральной автодороги утром 4 января в районе Михайловского перевала.

В результате оползня дорога получила серьезные повреждения. Для безопасности водителей специалисты приняли решение ввести на этом участке трассы М-4 «Дон» реверсивное движение.

«Существует риск еще более значительного повреждения проезжей части», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Водителей большегрузов просят искать пути объезда при движение в Геленджик со стороны Джубги.

Читайте также: трассу М-4 «Дон» в Горячем Ключе подтопило после ливней. Вода перелилась через проезжую часть днем 4 января на 1400 км федеральной автодороги около моста через реку Кобза.

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