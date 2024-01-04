Реверсивное движение ввели на трассе М-4 «Дон» в Геленджике, где сошел оползень

Горные породы после сильных дождей обрушились на проезжую часть на 1492 км федеральной автодороги утром 4 января в районе Михайловского перевала.

В результате оползня дорога получила серьезные повреждения. Для безопасности водителей специалисты приняли решение ввести на этом участке трассы М-4 «Дон» реверсивное движение.

«Существует риск еще более значительного повреждения проезжей части», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Водителей большегрузов просят искать пути объезда при движение в Геленджик со стороны Джубги.

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