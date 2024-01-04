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Трассу М-4 «Дон» в Горячем Ключе подтопило после ливней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trassu-m-4-don-v-goryachem-klyuche-podtopilo-posle-livnej
Трассу М-4 «Дон» в Горячем Ключе подтопило после ливней
Фото Госавтоинспекции Кубани

Вода перелилась через проезжую часть днем 4 января на 1400 км федеральной автодороги М-4 «Дон» около моста через реку Кобза.

На месте дежурит экипаж ДПС. Рабочие с помощью спецтехники начали расчищать водоотводную канаву около трассы.

Кроме того, в Северском районе вода перелилась через мост реки Афипс около села Шабановское. Там ограничили движение для всех видов транспорта и пешеходов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: сошедший оползень серьезно повредил трассу М-4 «Дон» под Геленджиком. Он сошел на 1492 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в районе Михайловского перевала утром 4 января.

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