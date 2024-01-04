Трассу М-4 «Дон» в Горячем Ключе подтопило после ливней

Вода перелилась через проезжую часть днем 4 января на 1400 км федеральной автодороги М-4 «Дон» около моста через реку Кобза.

На месте дежурит экипаж ДПС. Рабочие с помощью спецтехники начали расчищать водоотводную канаву около трассы.

Кроме того, в Северском районе вода перелилась через мост реки Афипс около села Шабановское. Там ограничили движение для всех видов транспорта и пешеходов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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