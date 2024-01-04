Сошедший оползень серьезно повредил трассу М-4 «Дон» под Геленджиком

Оползень сошел на 1492 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в районе Михайловского перевала утром 4 января.

В результате схода горных пород на трассу проезжая часть оказалась частично повреждена. Проезд по одной из полос дороги оказался недоступен для водителей.

«В настоящее время дорожными организациями принимаются меры по ограждению места обрушения проезжей части и установки временных дорожных знаков», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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