Оползень сошел на железнодорожные пути в Сочи после сильных дождей

Грунт с горы сошел на ж/д полотно на участке «73 км» в Центральном районе — между Дагомысом и Мамайкой.

Сель сошел на железную дорогу из-за переувлажнения грунта после прошедших на курорте ливней. Оползень не повлиял на работу пригородных электричек и поездов дальнего следования.

Последствия схода селя оперативно устраняют. Железнодорожные пути очищают от грунта с помощью спецтехники и вручную. Кроме того, специалисты начали обследовать склон горы, где сошел оползень, чтобы принять решения по его укреплению, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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