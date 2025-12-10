В Геленджике возле музейного комплекса откроют патриотический терренкур

Тропу для пеших прогулок обустроили возле музейного комплекса «Землянка штаба 18-й армии» в селе Марьина Роща.

Тропа проходит через лес. На ней установили скамейки и питьевой бювет, провели освещение. Музейный комплекс состоит из нескольких воссозданных землянок. В годы Великой Отечественной войны в этом месте находился штаб 18-й армии, который руководил Новороссийской десантной операцией.

«Штаб 18-й армии» работает без выходных, вход свободный. Каждую субботу в 15:00 здесь проводят бесплатные экскурсии с применением очков виртуальной реальности, погружающих в военную эпоху. С начала 2025 года музей посетили около 17 тыс. человек. Ожидается, что с открытием патриотической тропы посетителей будет еще больше.

В крае создали более 320 туристских маршрутов. В том числе так называемые «тропы здоровья» для пеших прогулок.

«Развиваем сеть терренкуров в крае, чтобы жители и гости могли заниматься активным отдыхом. Обустраиваем места для пеших прогулок в том числе по краевой программе «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». Среди обновленных локаций «Маркотх» в Геленджике и «Дантово ущелье – Скала Спасения» в Горячем Ключе. В год 80-летия Победы значимы и популярны патриотические направления. Поэтому особенно важным стало обустройство патриотического терренкура землянок штаба 18-й армии в геленджикском селе Марьина Роща», — сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.

Он отметила, что на благоустройство терренкура выделили 45,5 млн рублей, в том числе 38 млн рублей из бюджета края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: зеленую зону благоустроили по нацпроекту в станице Динской.

Подпишись, здесь всегда интересно.