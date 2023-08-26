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В Геленджике восстановили энергоснабжение после двух аварий на сетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-vosstanovili-energosnabzhenie-posle-dvuh-avarij-na-setyah
В Геленджике восстановили энергоснабжение после двух аварий на сетях
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О завершении ремонтных работ и возобновлении подачи электроэнергии в центр Геленджика и в микрорайоны Тонкий Мыс и Северный сообщили 26 августа в 15:13.

«Электроснабжение полностью восстановлено», — написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повреждение двух силовых кабелей в разных районах Геленджика днем 26 августа оставило без света 3 тыс. 800 абонентов.

 

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