В Геленджике восстановили энергоснабжение после двух аварий на сетях

О завершении ремонтных работ и возобновлении подачи электроэнергии в центр Геленджика и в микрорайоны Тонкий Мыс и Северный сообщили 26 августа в 15:13.

«Электроснабжение полностью восстановлено», — написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повреждение двух силовых кабелей в разных районах Геленджика днем 26 августа оставило без света 3 тыс. 800 абонентов.