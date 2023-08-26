Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Две аварии на сетях: в Геленджике без электричества остались 3 тыс. 800 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-avarii-na-setyah-v-gelendzhike-bez-elektrichestva-ostalis-3-tys-800-chelovek
Две аварии на сетях: в Геленджике без электричества остались 3 тыс. 800 человек
Фото unsplash.com

Повреждение двух силовых кабелей днем 26 августа оставило без света жителей нескольких улиц в центре Геленджика, а также часть микрорайонов Тонкий Мыс и Северный.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что два силовых кабеля в разных районах города были повреждены в результате строительных работ.

«Никакого отношения это отключение не имеет к нехватке мощностей. Банальная авария», — написал Богодистов в Telegram.

В настоящее время без электричества остаются 3 тыс. 800 абонентов. На месте аварий работают специалисты, задействовано 12 человек и пять единиц техники. Восстановить энергоснабжение планируют к 15:00.

Читайте также: аварийное отключение оставило без света 7 улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
2024: десять примет и суеверий на високосный год
2024: десять примет и суеверий на високосный год
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Топ-10 самых смешных названий растений
Топ-10 самых смешных названий растений
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях