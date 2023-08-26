Две аварии на сетях: в Геленджике без электричества остались 3 тыс. 800 человек

Повреждение двух силовых кабелей днем 26 августа оставило без света жителей нескольких улиц в центре Геленджика, а также часть микрорайонов Тонкий Мыс и Северный.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что два силовых кабеля в разных районах города были повреждены в результате строительных работ.

«Никакого отношения это отключение не имеет к нехватке мощностей. Банальная авария», — написал Богодистов в Telegram.

В настоящее время без электричества остаются 3 тыс. 800 абонентов. На месте аварий работают специалисты, задействовано 12 человек и пять единиц техники. Восстановить энергоснабжение планируют к 15:00.

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