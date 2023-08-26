Аварийное отключение оставило без света 7 улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 26 августа 11:12.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Рождественская набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар, Харьковская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 25 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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