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Аварийное отключение оставило без света 7 улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-7-ulits-v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 7 улиц в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии сообщили 26 августа 11:12.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Рождественская набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, проспект Чекистов, Платановый бульвар, Харьковская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 25 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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