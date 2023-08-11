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С начала года в трех районах Краснодарского края отремонтировали более 640 км ЛЭП

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-otremontirovali-bolee-640-km-lep
С начала года в трех районах Краснодарского края отремонтировали более 640 км ЛЭП
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты «Россети Кубань» приводят в надлежащее состояние электросетевой комплекс в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах.

По словам замглавы региона Андрея Прошунина, в этих муниципалитетах с начала года отремонтировали оборудование 60 высоковольтных подстанций, 27 комплектных трансформаторных подстанций и более 640 км ЛЭП.

Так, в Красноармейском районе энергетики восстановили оборудование подстанций «Ивановская» и «Крупская». Сейчас работы продолжаются на питающих центрах «Новомышастовская» и «Первомайская». Кроме того, завершен капремонт 8 трансформаторных подстанций и более 340 км воздушных линий электропередачи.

Также около 100 км ЛЭП отремонтировали в Славянском районе. Сейчас продолжаются работы в станице Петровской, которая обеспечивает электроснабжение около 3 тыс. жителей и ряд соцобъектов.

В Темрюкском районе специалисты привели в порядок 140 км линий электропередачи и расчистили 10 га просек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители пяти поселений Туапсинского района 11 августа остались без света из-за замены опор ЛЭП.

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