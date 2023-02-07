В Геленджике восстановили электроснабжение в селах Марьина Роща и Архипо-Осиповка

Сильные порывы ветра утром 7 февраля повредили ЛЭП. С 5:00 жители села Марьина Роща находились без света.

Чтобы наладить подачу электроэнергии, аварийные бригады энергетиков работали весь день. В течение дня несколько раз восстанавливали электроснабжение, но непогода снова рвала сети.

«На данный момент в селе Марьина Роща в домах горит свет. Электромонтажные бригады продолжают работать в Геленджике на улицах Островского, Одесской, Вишневой, в Кабардинке на улице Абрикосовая, а также в хуторе Широкая Щель», — написал в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр города-курорта добавил, что в селе Архипо-Осиповка также восстановили электроснабжение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 13:00 7 февраля без электричества в Геленджике оставались около 2 тыс. человек.