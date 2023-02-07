В Геленджике восстановили электроснабжение в селах Марьина Роща и Архипо-Осиповка
Происшествия
07.02.2023 21:54
Сильные порывы ветра утром 7 февраля повредили ЛЭП. С 5:00 жители села Марьина Роща находились без света.
Чтобы наладить подачу электроэнергии, аварийные бригады энергетиков работали весь день. В течение дня несколько раз восстанавливали электроснабжение, но непогода снова рвала сети.
«На данный момент в селе Марьина Роща в домах горит свет. Электромонтажные бригады продолжают работать в Геленджике на улицах Островского, Одесской, Вишневой, в Кабардинке на улице Абрикосовая, а также в хуторе Широкая Щель», — написал в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.
Мэр города-курорта добавил, что в селе Архипо-Осиповка также восстановили электроснабжение.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 13:00 7 февраля без электричества в Геленджике оставались около 2 тыс. человек.
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