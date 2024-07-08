В Геленджике во время занятий по яхтингу затонул парусник, одна женщина пропала

Инцидент произошел днем 7 июля в акватории Черного моря у побережья Геленджика.

По данным следствия, днем поступило сообщение о том, что судоводитель оказывал услуги по обучению яхтингу на спортивной парусной яхте «мх700». В какой-то момент во время занятий произошло затопление парусника. Во время поисково-спасательной операции из воды спасли четверых человек. Еще одну женщину-пассажира яхты не нашли, поисковые работы продолжаются.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального СУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователь осмотрел яхт-клуб, откуда выходило судно. Следствие устанавливает все обстоятельства, причины и условия произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

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