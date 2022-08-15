В Геленджике в заплыве «Морская миля» приняли участие сотни пловцов со всей России

Видео канала «Кубань 24»

В рамках соревнований организовали четыре дистанции на открытой воде — от 200 м до двойной мили.

На последней, самой престижной дистанции выступили 50 пловцов. Им предстояло проплыть 3 тыс. 704 м — от Толстого мыса до Тонкого и обратно. Победителем стал Виталий Сорокин из Архипо-Осиповки, это его первая победа на такой дистанции. Ранее мужчина не раз участвовал в традиционном заплыве «Морская миля».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджикской бухте впервые за три года пройдет массовый заплыв «Морская миля».