В Геленджике в заплыве «Морская миля» приняли участие сотни пловцов со всей России
Спорт
15.08.2022 08:21
В рамках соревнований организовали четыре дистанции на открытой воде — от 200 м до двойной мили.
На последней, самой престижной дистанции выступили 50 пловцов. Им предстояло проплыть 3 тыс. 704 м — от Толстого мыса до Тонкого и обратно. Победителем стал Виталий Сорокин из Архипо-Осиповки, это его первая победа на такой дистанции. Ранее мужчина не раз участвовал в традиционном заплыве «Морская миля».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджикской бухте впервые за три года пройдет массовый заплыв «Морская миля».
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