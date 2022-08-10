В Геленджике 13 и 14 августа ограничат движение судов в бухте

Фото пресс-службы администрации Геленджика

В этот день в Геленджикской бухте впервые за три года пройдет массовый заплыв «Морская миля». В нем планируют принять участие 652 человека.

«Капитан порта запретил судам перемещаться в бухте в день заплыва «Морская миля».

Завершена техническая подготовка к массовому заплыву», — сообщает в Telegram пресс-служба администрации Геленджика.

Участников массового заплыва будут сопровождать 20 судов. Бригады медиков будут дежурить и в море и на берегу. Дистанцию через каждые 200 метров обозначат сигнальными буями.

Читайте также: старт заплыву дадут на пляже отеля Metropol на Толстом мысу. В этом году участникам предложат дистанции на 1 тыс. 852 м (от Толстого до Тонкого мыса), а также на 500 и 200 м.