В Геленджике 13 и 14 августа ограничат движение судов в бухте
Общество
10.08.2022 16:33
В этот день в Геленджикской бухте впервые за три года пройдет массовый заплыв «Морская миля». В нем планируют принять участие 652 человека.
«Капитан порта запретил судам перемещаться в бухте в день заплыва «Морская миля».
Завершена техническая подготовка к массовому заплыву», — сообщает в Telegram пресс-служба администрации Геленджика.
Участников массового заплыва будут сопровождать 20 судов. Бригады медиков будут дежурить и в море и на берегу. Дистанцию через каждые 200 метров обозначат сигнальными буями.
Читайте также: старт заплыву дадут на пляже отеля Metropol на Толстом мысу. В этом году участникам предложат дистанции на 1 тыс. 852 м (от Толстого до Тонкого мыса), а также на 500 и 200 м.
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