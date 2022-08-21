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В Геленджике в парке аттракционов у торговца изъяли свыше тонны пива без документов

Происшествия
21.08.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-v-parke-attraktsionov-u-torgovtsa-izyali-svyshe-tonny-piva-bez-dokumentov
В Геленджике в парке аттракционов у торговца изъяли свыше тонны пива без документов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нелегальную торговлю алкоголем полицейские выявили в ходе рейда в парке аттракционов на улице Революционной.

Правоохранители установили, что 57-летний местный житель продавал пиво на розлив без соответствующих разрешительных документов. Всего из торговой точки изъяли больше тонны напитка.

На предпринимателя завели административный протокол. Кроме изъятия спиртного, мужчине грозит штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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