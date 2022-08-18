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В Анапе остановили автомобиль с 2 тоннами алкоголя без документов

Происшествия
18.08.2022 12:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ostanovili-avtomobil-s-2-tonnami-alkogolya-bez-dokumentov
В Анапе остановили автомобиль с 2 тоннами алкоголя без документов
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили «Мерседес Спринтер» на дороге Новороссийск — Керчь при выезде из поселка Витязево. За рулем автомобиля был 42-летний местный житель.

При осмотре кузова полицейские обнаружили более 2 т алкоголя без маркировки. Документов на алкоголь у водителя не было. По предварительным данным, вино, чачу и коньяк в пластиковых бутылках водитель вез на продажу за пределы Краснодарского края.

Также выяснилось, что водитель периодически нарушает ПДД и не платит штрафы.

Алкоголь изъяли и направили на экспертизу. Водителя доставили в отделение полиции до выяснения обстоятельств. По факту перевозки алкоголя без документов проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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