В Геленджике у местного жителя изъяли почти 10 кг наркотиков

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель Геленджика может быть причастен к хранению и наркотиков.

Дом подозреваемого осмотрели. Нашли и изъяли более 1,8 кг марихуаны и около 7,9 кг наркосодержащих частей конопли. Злоумышленник покупал наркотики и хранил для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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