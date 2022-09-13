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В Геленджике у местного жителя изъяли почти 10 кг наркотиков

Происшествия
13.09.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-u-mestnogo-zhitelya-izyali-pochti-10-kg-narkotikov
В Геленджике у местного жителя изъяли почти 10 кг наркотиков
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель Геленджика может быть причастен к хранению и наркотиков.

Дом подозреваемого осмотрели. Нашли и изъяли более 1,8 кг марихуаны и около 7,9 кг наркосодержащих частей конопли. Злоумышленник покупал наркотики и хранил для личного употребления.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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