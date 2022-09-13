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Семейная пара из Пскова пыталась провезти в Сочи партию синтетических наркотиков

Происшествия
13.09.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnaya-para-iz-pskova-pytalas-provezti-v-sochi-partiyu-sinteticheskih-narkotikov
Семейная пара из Пскова пыталась провезти в Сочи партию синтетических наркотиков
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На стационарном посту ДПС «Магри» полицейские остановили автомобиль Nissan XTrail.

В машине ехали супруги из Пскова в возрасте 41 года и 37 лет. Во время осмотра в их чемодане обнаружили подушку, в которой находились 14 полимерных пакетов с расфасованным на дозы порошком. В дорожной сумке инспекторы нашли сверток с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это амфетамин, мефедрон и марихуана. Всего изъяли более 390 г наркотиков.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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