В Адыгее задержали наркосбытчика из Краснодарского края с килограммом мефедрона

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Сотрудники УНК МВД по Республике Адыгея получили сведения о том, что 31-летний кубанец планирует приехать в республику, чтобы купить, а потом сбывать наркотики в особо крупном размере.

В ходе спланированной операции, наркодельца задержали с поличным неподалеку от поселка Яблоновского. В его иномарке полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с порошком. Откуда они у него, мужчина объяснить не смог.

Содержимое пакетов передали криминалистам. По результатам экспертизы стало ясно, что этот порошок является мефедроном. Общий вес партии составил около 1 кг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия Тахтамукайский районный суд на два месяца заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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