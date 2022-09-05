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В Адыгее задержали наркосбытчика из Краснодарского края с килограммом мефедрона

Происшествия
05.09.2022 18:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-zaderzhali-narkosbytchika-iz-krasnodarskogo-kraya-s-kilogrammom-mefedrona
В Адыгее задержали наркосбытчика из Краснодарского края с килограммом мефедрона
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Сотрудники УНК МВД по Республике Адыгея получили сведения о том, что 31-летний кубанец планирует приехать в республику, чтобы купить, а потом сбывать наркотики в особо крупном размере.

В ходе спланированной операции, наркодельца задержали с поличным неподалеку от поселка Яблоновского. В его иномарке полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с порошком. Откуда они у него, мужчина объяснить не смог.

Содержимое пакетов передали криминалистам. По результатам экспертизы стало ясно, что этот порошок является мефедроном. Общий вес партии составил около 1 кг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия Тахтамукайский районный суд на два месяца заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Краснодарского края в Москву.

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