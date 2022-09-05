В Адыгее задержали наркосбытчика из Краснодарского края с килограммом мефедрона
Происшествия
05.09.2022 18:39
Сотрудники УНК МВД по Республике Адыгея получили сведения о том, что 31-летний кубанец планирует приехать в республику, чтобы купить, а потом сбывать наркотики в особо крупном размере.
В ходе спланированной операции, наркодельца задержали с поличным неподалеку от поселка Яблоновского. В его иномарке полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с порошком. Откуда они у него, мужчина объяснить не смог.
Содержимое пакетов передали криминалистам. По результатам экспертизы стало ясно, что этот порошок является мефедроном. Общий вес партии составил около 1 кг.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия Тахтамукайский районный суд на два месяца заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
Читайте также: полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Краснодарского края в Москву.
Популярные новости
- В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Славянске-на-Кубани избивших ветерана боевых действий мужчин отправили под домашний арест
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?