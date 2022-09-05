Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Краснодарского края в Москву

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обороте наркотиков в Москве.

В мае 2022 года на 64 км МКАД правоохранители остановили два автомобиля, в которых находились предполагаемые организаторы канала поставок наркотиков из Краснодарского края. В багажнике одной из машин обнаружили свертки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 11 кг марихуаны.

Через месяц в Зеленограде задержали еще двух участников группы. При обыске у них нашли и изъяли 750 г марихуаны и 200 г кокаина. Предварительно, они продавали наркотики в Москве.

Полиция установила, что двое мужчин в Краснодарском крае культивируют, хранят и готовят к перевозке в Москву наркотики.

«При проведении обысков в складском помещении и домах злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли более 10 кг марихуаны и около 100 кустов конопли», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи в Москве и Краснодарском крае возбудили уголовные дела за незаконное производство и распространение наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: под Краснодаром полиция изъяла у наркоторговца 10 кг мефедрона.