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Под Краснодаром полиция изъяла у наркоторговца 10 кг мефедрона

Происшествия
30.08.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-politsiya-izyala-u-narkotorgovtsa-10-kg-mefedrona
Под Краснодаром полиция изъяла у наркоторговца 10 кг мефедрона

Полицейские получили оперативную информацию, что в Адыгею приедет мужчина для продажи наркотиков через тайниковые закладки.

Правоохранители разработали и провели специальную операцию, что задержать наркоторговца. Автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, остановили в поселке Яблоновском. При досмотре в машине нашли 20 запечатанных пакетов с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это 10 кг мефедрона.

Наркотики в Адыгею привез ранее неоднократно судимый житель Ростовской области. На него завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В суд направили ходатайство для заключение задержанного мужчины под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгее.

За попытку продажи наркотиков в особо крупном размере приезжему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае в июле у приезжего наркосбытчика изъяли 10 кг мефедрона.

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