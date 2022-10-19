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В Геленджике супруги присвоили 50 млн рублей дольщиков

Происшествия
19.10.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-suprugi-prisvoili-50-mln-rublej-dolshhikov
В Геленджике супруги присвоили 50 млн рублей дольщиков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Супружеская пара приобрела в Геленджике участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства. На нем, не имея разрешительных документов, они начали строить многоэтажку.

По данным правоохранителей, 39-летний местный житель и его 33-летняя жена продавали квартиры в строящемся доме жителям Кубани и других регионов России. Дом построили, однако сдать его в эксплуатацию злоумышленники не смогли.

От действий застройщиков пострадали 29 дольщиков из различных регионов. Ущерб составил порядка 50 млн рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На супругов завели уголовное дело за мошенничество. Во время следствия мужчина находился под стражей, а его сообщница — под подпиской о невыезде. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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