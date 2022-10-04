В Геленджике спасли мужчину, который отправился купаться в шторм и едва не захлебнулся

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 3 октября в районе пляжа села Прасковеевка. Мужчина не рассчитал свои силы и пошел купаться в море.

Информация о происшествии поступила диспетчеру пожарно-спасательной части второго отряда от пограничников. Они сообщили, что в море около 40 минут практически не двигается человек.

«Как только мы приехали на место, сразу взяли спасательные средства и отправились к морю», — рассказал старший пожарный 29-ПСЧ Петр Катаров.

Доплыв до мужчины, он надел на него спасательный жилет и помог выбраться на берег. Оказавшись на пляже, спасенный отказался от помощи медиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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