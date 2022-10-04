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На пляже в Сочи едва не утонула женщина, купавшаяся во время шторма

Происшествия
04.10.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-plyazhe-v-sochi-edva-ne-utonula-zhenshhina-kupavshayasya-vo-vremya-shtorma
На пляже в Сочи едва не утонула женщина, купавшаяся во время шторма

О происшествии сообщили 3 октября в соцсетях. Спасатели своевременно вытащили пострадавшую из воды.

Как сообщили очевидцы, женщина решила искупаться на пляже «Ласточка» несмотря на высокие волны в четырехбалльный шторм. Не рассчитав свои силы, она стала звать на помощь. Ее крики услышали туристы, они позвали спасателей.

За последние две недели на этом пляже из воды вытаскивают уж второго тонущего отдыхающего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов.

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