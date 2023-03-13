В Геленджике спасатели вывели из леса двоих туристов с ребенком, заблудившихся в районе реки Пшада

За минувшие выходные спасатели «Кубань-СПАС» дважды выезжали в лес на поиски туристов и для оказания помощи пострадавшим.

В Геленджикский отряд 12 марта в 22:50 поступила информация о том, что в районе реки Пшада в лесу заблудились двое взрослых с ребенком. Спасатели выехали на место. Туристов с ребенком нашли около 2:00. Людей вывели в безопасное место. Помощь медиков не потребовалась.

Также 10 марта спасателям Краснодарского отряда «Кубань-СПАС» сообщили о том, что у подножия горы Убиньсу в Северском районе серьезные травмы рук и ног получил мужчина. На месте пострадавшему оказали первую помощь, наложили шины, уложили на носилки и приступили к транспортировке. Мужчина чувствовал сильную боль, поэтому было принято решение дождаться, пока подействует обезболивающее.

В 4:30 11 марта попытку транспортировки снова отложили, так как пострадавший испытывал сильную боль. Спасатели выяснили, что причиной этого была недостаточная жесткость носилок. Они состыковали одни носилки с другими и в 11:15 после третьего обезболивания снова попытались нести туриста через горы к месту эвакуации. В 16:10 пострадавшего доставили в Северскую ЦРБ. Эвакуация пострадавшего заняла больше суток, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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