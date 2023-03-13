Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике спасатели вывели из леса двоих туристов с ребенком, заблудившихся в районе реки Пшада

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-spasateli-vyveli-iz-lesa-dvoih-turistov-s-rebenkom-zabludivshihsya-v-rajone-reki-pshada
В Геленджике спасатели вывели из леса двоих туристов с ребенком, заблудившихся в районе реки Пшада
Фото t.me/kubanspas

За минувшие выходные спасатели «Кубань-СПАС» дважды выезжали в лес на поиски туристов и для оказания помощи пострадавшим.

В Геленджикский отряд 12 марта в 22:50 поступила информация о том, что в районе реки Пшада в лесу заблудились двое взрослых с ребенком. Спасатели выехали на место. Туристов с ребенком нашли около 2:00. Людей вывели в безопасное место. Помощь медиков не потребовалась.

Также 10 марта спасателям Краснодарского отряда «Кубань-СПАС» сообщили о том, что у подножия горы Убиньсу в Северском районе серьезные травмы рук и ног получил мужчина. На месте пострадавшему оказали первую помощь, наложили шины, уложили на носилки и приступили к транспортировке. Мужчина чувствовал сильную боль, поэтому было принято решение дождаться, пока подействует обезболивающее.

В 4:30 11 марта попытку транспортировки снова отложили, так как пострадавший испытывал сильную боль. Спасатели выяснили, что причиной этого была недостаточная жесткость носилок. Они состыковали одни носилки с другими и в 11:15 после третьего обезболивания снова попытались нести туриста через горы к месту эвакуации. В 16:10 пострадавшего доставили в Северскую ЦРБ. Эвакуация пострадавшего заняла больше суток, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром
  2. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
Прямой эфир
Мы в соцсетях