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Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-pomogli-osvoboditsya-muzhchine-prikovannomu-naruchnikami-k-trube-v-novorossijske
Видео t.me/alekseioderov

Это произошло вечером 9 марта. Нетрезвый местный житель ради забавы пристегнул свою правую руку к трубе на улице.

Он захотел снять наручники, но вспомнил, что у него нет ключей от них. Он не смог освободить руку самостоятельно и попросил о помощи. Очевидцы сообщили об этом в городскую службу спасения.

Спасатели вскоре прибыли на место и сняли наручники с помощью бормашины и слесарных инструментов.

«Наручники советские еще, сталь крепкая. Употреблять спиртные напитки нужно в меру!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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