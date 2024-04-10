В Геленджике сгорела хозпостройка около санатория «Русь»

Сообщение о возгорании здания на улице Туристической поступило в МЧС 10 апреля в 9:47.

Пожарные расчеты в 9:52 прибыли на место и установили, что горит хозяйственная постройка. В 9:53 пожар локализовали, в 10:26 — полностью потушили. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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