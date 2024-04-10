В Новороссийске потушили лесной пожар в районе горы Колдун
Происшествия
10.04.2024 07:01
Сообщение о пожаре на горе Колдун в районе поселка Мысхако поступило в МЧС вечером 9 апреля.
По данным краевого лесопожарного центра, в 21:40 лесной пожар локализовали на примерной площади 0,5 га. В 6:30 10 апреля возгорание ликвидировали на примерной площади 0,5 га.
В тушении огня участвовали 30 человек и 13 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар площадью 500 кв. метров произошел в Новороссийске. Угрозы распространения огня на населенные пункты не было.