В Геленджике с начала года отдохнули более 3,2 млн туристов

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Об этом 30 сентября сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. По его словам, несмотря на ограничения полетов в южные аэропорты, этим летом много россиян выбрали для отдыха Геленджик.

«Считаю, что в Геленджике сентябрь — это продолжение лета. Сегодня завершается летний курортный сезон, в самом разгаре «бархатный» сезон», — написал мэр Геленджика в Telegram.

Алексей Богодистов добавил, что средняя заполняемость средств размещения Геленджика в курортный сезон составляла 86-90%. С начала года курорт посетили более 3,2 млн туристов. Из них более 800 тыс. отдыхали в санаториях, пансионатах, базах и домах отдыха, детских лагерях, гостиницах и отелях. Около 1,8 млн туристов разместились в частном секторе. Около 670 тыс. приехали на экскурсии.

Сейчас единовременно на курорте находятся около 40 тыс. человек. Общая загрузка санаторий и гостиниц — 65%. По прогнозам, в этом году на курорте ожидают 3,7 млн отдыхающих.

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