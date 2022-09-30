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В Геленджике с начала года отдохнули более 3,2 млн туристов

Общество
30.09.2022 19:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-s-nachala-goda-otdohnuli-bolee-3-2-mln-turistov
В Геленджике с начала года отдохнули более 3,2 млн туристов
Фото t.me/BogodistovAA

Об этом 30 сентября сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. По его словам, несмотря на ограничения полетов в южные аэропорты, этим летом много россиян выбрали для отдыха Геленджик.

«Считаю, что в Геленджике сентябрь — это продолжение лета. Сегодня завершается летний курортный сезон, в самом разгаре «бархатный» сезон», — написал мэр Геленджика в Telegram.

Алексей Богодистов добавил, что средняя заполняемость средств размещения Геленджика в курортный сезон составляла 86-90%. С начала года курорт посетили более 3,2 млн туристов. Из них более 800 тыс. отдыхали в санаториях, пансионатах, базах и домах отдыха, детских лагерях, гостиницах и отелях. Около 1,8 млн туристов разместились в частном секторе. Около 670 тыс. приехали на экскурсии.

Сейчас единовременно на курорте находятся около 40 тыс. человек. Общая загрузка санаторий и гостиниц — 65%. По прогнозам, в этом году на курорте ожидают 3,7 млн отдыхающих.

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