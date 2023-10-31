В Геленджике ребенок напугал весь город, выдумав историю о своем похищении

Накануне в местных соцсетях и родительских чатах школьных классов начали активно распространять информацию о том, что в селе Марьина Роща неизвестные на автомобиле средь бела дня попытались похитить 7-летнего школьника.

В тот день мальчик играл на детской площадке и решил выдумать историю, что его пытались похитить. Он рассказал эту историю родителям и сверстникам. Его родственники сообщили об этом в полицию. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа МВД.

Правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и пришли к выводу, что информация о попытке похищения ребенка не соответствует действительности. Позже школьник сам признался, что выдумал эту историю, сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику.

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