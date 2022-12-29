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В Геленджике прошел парад Дедов Морозов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proshel-parad-dedov-morozov
В Геленджике прошел парад Дедов Морозов
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Деды Морозы со Снегурочками 29 декабря прошли парадом по улицам Геленджика и набережной.

Многолюдное шествие сопровождали персонажи зимних сказок и барабанщики. В параде приняли участие горожане в новогодних костюмах. Парад финишировал на Центральной площади. Там собравшиеся зажгли главную елку города и водили хоровод.

Деды Морозы со Снегурочками дарили конфеты и мандарины детям и взрослым, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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