В Геленджике прошел парад Дедов Морозов
Деды Морозы со Снегурочками 29 декабря прошли парадом по улицам Геленджика и набережной.
Многолюдное шествие сопровождали персонажи зимних сказок и барабанщики. В параде приняли участие горожане в новогодних костюмах. Парад финишировал на Центральной площади. Там собравшиеся зажгли главную елку города и водили хоровод.
Деды Морозы со Снегурочками дарили конфеты и мандарины детям и взрослым, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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