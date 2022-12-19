Предновогодняя ярмарка в Новороссийске будет работать 30 и 31 декабря
Ярмарка на улице Леднева должна была работать только по субботам, но по просьбам жителей ее организуют и в пятницу, 30 декабря. Часы работы ярмарки — с 7:00 до 15:00.
В соцсетях к властям обратился горожанин. Он объяснил, что на ярмарке всегда много покупателей, а 31 декабря все приедут закупаться к Новому году. Поэтому он попросил организовать дополнительный день 30 декабря, чтобы все успели сделать покупки.
Администрация Новороссийска согласилась открыть ярмарку в пятницу для удобства жителей.
«В преддверии празднования Нового года по многочисленным просьбам жителей управлением торговли и потребительского рынка запланировано проведение муниципальных Новогодних ярмарок 30 и 31 декабря 2022 года по улице Леднева», — цитирует сообщение мэрии «Наша газета. Новороссийск».
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