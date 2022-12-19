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Предновогодняя ярмарка в Новороссийске будет работать 30 и 31 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prednovogodnyaya-yarmarka-v-novorossijske-budet-rabotat-30-i-31-dekabrya
Предновогодняя ярмарка в Новороссийске будет работать 30 и 31 декабря
Фото "Наша газета Новороссийск"

Ярмарка на улице Леднева должна была работать только по субботам, но по просьбам жителей ее организуют и в пятницу, 30 декабря. Часы работы ярмарки — с 7:00 до 15:00.

В соцсетях к властям обратился горожанин. Он объяснил, что на ярмарке всегда много покупателей, а 31 декабря все приедут закупаться к Новому году. Поэтому он попросил организовать дополнительный день 30 декабря, чтобы все успели сделать покупки.

Администрация Новороссийска согласилась открыть ярмарку в пятницу для удобства жителей.

«В преддверии празднования Нового года по многочисленным просьбам жителей управлением торговли и потребительского рынка запланировано проведение муниципальных Новогодних ярмарок 30 и 31 декабря 2022 года по улице Леднева», — цитирует сообщение мэрии «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: новогодняя ярмарка с кубанской продукцией откроется 25 декабря в Краснодаре на Пушкинской площади.

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