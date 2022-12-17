Новогодняя ярмарка с кубанской продукцией откроется 25 декабря в Краснодаре на Пушкинской площади

Ярмарка «Со знаком качества», на которой представят местные продукты по доступной цене, будет работать с 10:00 до 23:00 до 31 декабря.

Участники ярмарки предложат гостям свежие овощи и фрукты, местные сыры, колбасы, а также кондитерскую продукцию.

Местные виноделы представят широкий ассортимент качественных кубанских вин. Их можно будет купить до 8 января.

Для создания новогодней атмосферы на площади установят торговые брендированные павильоны, украшенные гирляндами и фонариками. Также на площади разместят ресторанный дворик, сообщает пресс-служба мэрии.

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