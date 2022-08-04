В Геленджике приезжий ограбил квартиру и вынес из церковной лавки деньги, кресты и цепочки
Происшествия
04.08.2022 09:21
Приезжему из Кемерова грозит до семи лет лишения свободы за разбой и кражу.
По данным следствия, 37-летний мужчина проник в одну из квартир в Геленджике. Там, угрожая ножом хозяину, он забрал деньги и смартфон. Кроме того, он обокрал церковную лавку местного православного прихода Блаженной Матроны Московской. Из ящика стола подозреваемый похитил деньги, серебряные кресты и цепочки. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 62 тыс. рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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