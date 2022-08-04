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В Геленджике приезжий ограбил квартиру и вынес из церковной лавки деньги, кресты и цепочки

Происшествия
04.08.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-priezzhij-ograbil-kvartiru-i-vynes-iz-tserkovnoj-lavki-dengi-kresty-i-tsepochki
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжему из Кемерова грозит до семи лет лишения свободы за разбой и кражу.

По данным следствия, 37-летний мужчина проник в одну из квартир в Геленджике. Там, угрожая ножом хозяину, он забрал деньги и смартфон. Кроме того, он обокрал церковную лавку местного православного прихода Блаженной Матроны Московской. Из ящика стола подозреваемый похитил деньги, серебряные кресты и цепочки. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 62 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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