В Геленджике приезжий ограбил квартиру и вынес из церковной лавки деньги, кресты и цепочки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжему из Кемерова грозит до семи лет лишения свободы за разбой и кражу.

По данным следствия, 37-летний мужчина проник в одну из квартир в Геленджике. Там, угрожая ножом хозяину, он забрал деньги и смартфон. Кроме того, он обокрал церковную лавку местного православного прихода Блаженной Матроны Московской. Из ящика стола подозреваемый похитил деньги, серебряные кресты и цепочки. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 62 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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