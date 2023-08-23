В Геленджике приезжий мужчина избил пожилого контролера парковки

Инцидент произошел вечером 22 августа на улице Советской, 7.

По словам очевидцев в соцсетях, между пенсионером, работающим на парковке, и молодым человеком произошел конфликт. На записи с камер видеонаблюдения запечатлено, как мужчины беседовали, затем отдыхающий схватил пенсионера и с силой отбросил в сторону павильона. Пострадавший ударился головой о стекло. По словам очевидцев, у него порезана шея и синяки на лице.

«По факту произошедшей драки и конфликта двух мужчин на парковке в районе улице Советской в ОМВД России по Геленджику организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего конфликта, по результатам проверки виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Геленджику.

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