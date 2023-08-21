Охранник кафе стрелял из травматического пистолета, чтобы разогнать толпу драчунов на набережной Анапы

Сообщение о конфликте со стрельбой около одного из кафе в центральном парке города-курорта поступило в дежурную часть ОМВД России по Анапе ночью 21 августа.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Предполагаемые зачинщики конфликта скрылись до приезда правоохранителей. По словам охранника заведения, конфликт произошел между посетителями. Чтобы пресечь конфликт, он выстрелил несколько раз из травматического оружия в воздух.

В соцсетях появилась информация о том, что в результате стрельбы два человека получили травматические ранения. Во время проверки данной информации установлено, что в больницу Анапы с характерными телесными повреждениями никто не обращался. В полицию по данному факту сообщений не поступало, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по факту произошедшего проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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