В Геленджике построят парк имени Федора Конюхова

Парк появится на месте закрытого мусорного полигона в 4 км от села Кабардинка. Его назовут в честь известного путешественника Федора Конюхова.

«Назвать парк в честь известного путешественника и выдающегося мореплавателя Федора Конюхова — отличный способ отдать ему дань уважения. С Федором Филипповичем мы плотно сотрудничаем по линии экопросвещения, регулярно проводим встречи и обмениваемся идеями. Уверен, что наступит день, когда все мусорные полигоны будут представлять собой зеленые парки, а коммунальные отходы перестанут захораниваться», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Путешественник участвовал в создании документального фильма Российского экологического оператора «Что такое экономика замкнутого цикла?», а РЭО неоднократно был партнером проектов Федора Конюхова.

«Сегодня мы стали больше задумываться о сохранении природы через ответственное обращение с отходами. Мы изобрели пластик и другие синтетические материалы, но не придумали, как их утилизировать, и это задача, которую предстоит решить экологам и ученым ради будущего нашей планеты. Мы должны браться за рекультивацию полигонов, превращать в парки и цветущие сады места бывших свалок, сажать деревья, вешать скворечники», — отметил Федор Конюхов.

Украсить будущий парк путешественник планирует собственными скульптурами.

Полигон возле Кабардинки эксплуатировали с 1973 года по август 2017 года. С тех пор он находится в законсервированном состоянии. Общий объем бытового и строительного мусора — 1,6 млн тонн. Рекультивацию планируют завершить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба РЭО.

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