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В Геленджике зафиксировали летний рекорд общей нагрузки на электросети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-postavili-letnij-rekord-obshhej-nagruzki-na-elektroseti
В Геленджике зафиксировали летний рекорд общей нагрузки на электросети
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Потребление электроэнергии в городе-курорте возросло на 30 МВт — эти данные можно сравнить с потреблением еще одного города.

По состоянию на 9 июля в Геленджике поставлен летний рекорд общей нагрузки на сеть — 133,7 МВт.

«В условиях такого колоссального потребления ресурса и сильной жары происходит перегрев оборудования, перегрузка сети, срабатывание защитной автоматики. Увеличено количество оперативно-выездных аварийных бригад «Геленджикэлектросеть» и работают они круглосуточно», — сообщает МЦУ Геленджика.

Сообщить об отключении электричества можно по номерам аварийно-диспетчерской службы: +7(86141)-3-36-35, +7(86141)-3-61-67.

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