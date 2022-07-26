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В Геленджике последствия залпового дождя устраняют 50 человек и 9 единиц техники

Происшествия
26.07.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-posledstviya-zalpovogo-dozhdya-ustranyayut-50-chelovek-i-9-edinits-tehniki
В Геленджике последствия залпового дождя устраняют 50 человек и 9 единиц техники
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Залповый ливень обрушился на курорт 26 июля в 7:00. По данным управления ГО и ЧС, за час в Геленджике выпало порядка 9 мм осадков.

Ливневая канализация быстро переполнилась, и произошли подтопления на пересечении улиц Ленина и Островского. Также вода стояла на части набережной на улице Островского.

На устранение последствий направили 50 работников коммунальных служб и девять единиц техники. К ним присоединились сотрудники предприятий, расположенных в центре города. Уже к 9.30 основные участки расчистили и вымыли.

Сообщается, что потоками воды размыло песок на пляжах «Спортивный», «Центральный» и «Дельфин». Работы здесь продолжаются. На Толстом мысе зафиксировали появление смерча. На сушу он не вышел, распался в акватории Черного моря.

В настоящее время сотрудники ГО и ЧС следят за уровнем воды в водоемах с помощью 20 гидропостов. Подтоплений дворов не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации Геленджика

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня.

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