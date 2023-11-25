В Геленджике после ливня подтопило улицы и размыло пляжи

За прошедшие сутки на курорте выпало 38 мм осадков — это в два раза больше среднесуточной нормы.

После сильных дождей утром в центральной части Геленджика поднялся уровень воды. От потоков дождевой воды немного размыло пляжи.

В результате разгула стихии никто не пострадал. Специалисты мониторят уровень воды в горных реках. Ситуация находится под контролем. Последствия ливня в городе ликвидируют 70 человек и 18 единиц техники.

«В ближайшие дни погода не улучшится. Призываю всех проявлять внимание и осторожность», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

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