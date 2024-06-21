В Геленджике полицейские сопроводили в больницу ребенка с переломом руки

С просьбой о помощи к сотрудникам ДПС, патрулировавшим улицы в центре Геленджика, обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Мужчина объяснил, что в машине находится его 10-летний сын, который упал с качелей и сломал руку. Он попросил правоохранителей помочь быстро добраться в больницу, так как дороги сильно загружены.

Полицейские, включив на служебном автомобили спецсигналы и проблесковые маячки, сопроводили автомобиль с ребенком в приемное отделение травматологии. Врачи оказали ребенку необходимую помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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